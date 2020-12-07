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DEAŞ bağlantılı selefi gruba operasyonda 7 tutuklama

07.12.2020 00:13 | Son Güncelleme:
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İzmir’de terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İzmir’de terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O.’nun da bulunduğu öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan “Ebu Haris” kod adlı Ramazan O.’nun bir kitabevinde örgütsel faaliyetler yaptığı belirlendi. Ramazan O.’nun terör örgütüne eleman kazandırma amacıyla özellikle gençlere yönelik sohbet toplantıları düzenleyip sosyal medyada yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyetler için para topladığı ve kısa zaman önce Avusturya’da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından 12 ikamet, 2 iş yeri ve 3 araçta eş zamanlı arama yapan Terörle Mücadele Şube ekipleri, Ramazan O.’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerde sorgulanan şüphelilerin, susma haklarını kullandıkları öğrenildi.
İşlemlerin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O.’nun da bulunduğu bildirildi.

Çevresindekileri camiye göndermemiş
Öte yandan, Ramazan O.’nun, çocuklarını askere ve okula göndermediği ortaya çıktı. Şahsın çevresinde bulunan kişilere camiye gitmelerine de izin vermeyip namazları kendi kıldırdığı belirtildi. Şüphelilerin bazılarının hırsızlık, gasp, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçlardan kayıtlarının olduğu da saptandı.

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