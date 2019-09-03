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"DEAŞ birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, DEAŞ'ın Irak’ta birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığı uyarısında bulundu - ABD'li Komutan Korgeneral Paul J. LaCamera : "DEAŞ, şu anda Irak'ta birçok bölgede ciddi tehdit ve göçmenlerin evlerine dönmesinin önünde engel oluşturuyor"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığını söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Erbil'deki konutunda, Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlarından Korgeneral Paul J. LaCamera ve beraberindeki heyeti kabul etti. Açıklamada, Barzani ve ABD heyetinin bölgesel güvenlik meselelerini ele aldığı belirtildi.

Görüşmede, ABD'li heyete DEAŞ'ı ortaya çıkaran nedenlerin Irak'ta yeniden varlık gösterdiğini ileten Barzani, şunları kaydetti:

"DEAŞ'ın birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığını görüyoruz ve bu eylemler bölge sakinleri üzerinde ciddi bir tehdittir."

Başbakan Barzani, Irak'ın güvenliğinin sağlanması durumunda, bunun tüm bölgenin güvenliğine olumlu yansıyacağını savundu.

- "DEAŞ, Irak'ta birçok bölgede ciddi tehdit"

ABD'li Korgeneral LaCamera da DEAŞ'ın uyuyan hücreleriyle mücadelede, Irak ile Peşmerge güçleri arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

DEAŞ'ın Irak'taki varlığına değinen LaCamera, "DEAŞ, şu anda Irak'ta birçok bölgede ciddi tehdit ve göçmenlerin evlerine dönmesinin önünde engel oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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DEAŞ Koalisyon Güçleri Mesrur Barzani Paul J. LaCamera

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