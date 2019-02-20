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DEAŞ celladına 7 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kestiği iddia edilen Fehed El Sacır, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEAŞ celladına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kestiği iddia edilen Fehed El Sacır, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 11 Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kestiği iddia edilen Fehed El Sacır'ı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Fehed El Sacır jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul etti. Fehed El Sacır, 2015- 2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına görev yaptığını, infazlardan sorumlu olduğunu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye geldiğini söyledi. Tutuklanan Fehed El Sacır'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması ile hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, önceki celselerde jandarma ifadelerini reddederek ÖSO adına savaştıklarını söyleyerek, fotoğraftaki kafaları teşhis için tuttuğunu söyleyen Fehed El Sacır, eski savunmalarını tekrar etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.İ. ifadesinde, "Biz hepimiz Özgür Suriye Ordusu'ndaydık. Bizim DEAŞ ile herhangi bir çatışmamız olmadı. Fehed bizimle aynı grupta değildi. Yine ÖSO içerisinde başka bir gruptaydı. Bir kampta kaldık. Urfa'da bir süre kalıp Suriye'ye tekrar gitmişti. Arkasından DEAŞ gruplarına katıldığına dair söylenti geçti. Ama ben görmedim" dedi. Tanıklardan B.A.M ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyerek, "Fehed ile beraber ÖSO'daydık. Ben Türkiye'ye geldikten sonra Suruç'ta olduğunu duydum. Fehed'in DEAŞ'a katıldığı konusunda bir bilgim yok. Bende daha önce benzer suçlamalara maruz kaldım. Ben sanığın DEAŞ'a katılıp savaşçı olduğunu söylemedim" diye konuştu.
7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Fehed El Sacır savunmasında, "Ben 2015'den beri burayım. Ortada büyük bir çelişki var." dedi. Cumhuriyet Savcısı, Fehed El Sacır'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Fehed El Sacır'ı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

DEAŞ celladına 7 yıl 6 ay hapis cezası

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