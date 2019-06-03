DEAŞ destekçisi Lyon saldırganı konuştu

Fransa’nın Lyon kentinde 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen saldırının faili sorgusunda, saldırıyı öldürmek için değil korkutmak için yaptığını ve hapse girip diğer mahkumların beynini yıkamak istediğini söyledi.

Fransa Lyon kentinin en ünlü meydanı Bellecour’da 24 Mayıs günü 14 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın faili saldırı ilgili detayları sorgusu sırasında açıkladı. DEAŞ destekçisi olduğu bildirilen 24 yaşındaki Cezayirli Mohamed Hichem M. saldırıyı öldürmek için değil korkutmak için yaptığını ve hapse girip diğer mahkumların beynini yıkamak istediğini söyledi. Hem halka korku ve güvensizlik duygusu yaşatmak hem de hapse girip mahkumların beynini yıkayıp DEAŞ’lı yapmak istediğini söyleyen 24 yaşındaki saldırgan, insanları öldürmek istemediği için hafif patlayıcı kullandığını ifade etti. Arkasında bilerek delil bıraktığını dile getiren Hichem M. hapse gidip orada mahkumların beynini yıkamayı ve DEAŞ’a destek toplamayı hedeflediğimi söyledi.

Öte yandan Hichem M. saldırıyı özellikle Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce gerçekleştirdiğini, bu sayede “ülkeyi savaşa sürükleyecek tek parti olan aşırı sağın kazanmasını sağlamak” istediğini açıkladı. Hakim karşısına çıkarılmayı bekleyen saldırganın tek başına hücrede kaldığı öğrenildi.

