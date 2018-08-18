DEAŞ Deyrizor'daki ABD askerlerini hedef aldı

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde üç ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda, ülkenin en büyük petrol sahasındaki ABD askerleri de hedef alındı.

Deyrizor'da AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklara göre, DEAŞ, dün gece Irak sınırındaki Deyrizor'a üç ayrı hattan saldırı düzenledi.

İlk saldırı, Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'de ABD askerlerinin konakladığı lojmanları hedef aldı. DEAŞ'lı teröristler, bomba yüklü araçla ve onlarca teröristle saldırarak lojmanlara ilerlemeye çalıştı. Bu sırada ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları müdahale etti.

DEAŞ, müdahale sırasında bomba yüklü aracı patlattı. Koalisyonun saldırısında DEAŞ teröristlerinin çoğu ile petrol sahası işçilerinden bir sivilin öldüğü, 5 sivil yaralandığı öğrenildi.

Terör örgütü diğer iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştirdi. El Ömer sahasındaki gaz üretim fabrikası ile Tayyene beldesine düzenlenen saldırılar sonucunda, bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'lılarla çatışmalar çıktı. Bir süre sonra DEAŞ çekildi.