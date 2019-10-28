"DEAŞ elebaşının hareketliliği soruşturulmalı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ölü ele geçirmesine ilişkin, "DEAŞ elebaşının Suriye içindeki ve son olarak İdlib'deki hareketliliği hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır. DEAŞ'a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması ve adalet karşısına çıkarılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ elebaşının öldürülmesinin, tüm dünyadaki terörle mücadele operasyonları açısından büyük bir başarı, DEAŞ'ın bölgede kalıcı olarak yenilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu mücadelenin, kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Altun, "Türkiye, her zaman olduğu gibi, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelede müttefiklerinin yanındadır. Ortaya çıktığından beri DEAŞ'ın büyük saldırılarının hedefi olan Türkiye, tüm imkanlarıyla bu terör örgütüne karşı yoğun bir şekilde mücadele etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.