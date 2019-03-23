HABER

DEAŞ elindeki son toprağı da kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

ABD destekli YPG/PYD’nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ’ın elinde bulunan son toprak parçası olan Suriye’nin doğu kesimindeki Baguz’u alarak DEAŞ’ı bitirdiklerini açıkladı.Suriye Demokratik Güçleri’nin sözcüsü Mustafa Bali, Twitter’en yaptığı açıklamada DEAŞ’a karşı zafer kazandıklarını kaydetti.

ABD destekli YPG/PYD’nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ’ın elinde bulunan son toprak parçası olan Suriye’nin doğu kesimindeki Baguz’u alarak DEAŞ’ı bitirdiklerini açıkladı.
Suriye Demokratik Güçleri’nin sözcüsü Mustafa Bali, Twitter’en yaptığı açıklamada DEAŞ’a karşı zafer kazandıklarını kaydetti. DEAŞ, 2014’den beri elinde bulundurduğu İngiltere büyüklüğünde bir alanda 8 milyon insan üzerinde hakimiyet sağlamıştı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, DEAŞ’ın elinde bulunan son toprağın da alındığı ifade edildi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, basına yaptığı açıklamada DEAŞ’ın yüzde yüz bitirildiğini söyledi.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Evinde öldü, 5 gün sonra fark edildiEvinde öldü, 5 gün sonra fark edildi
İnanılmaz kurtuluşİnanılmaz kurtuluş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.