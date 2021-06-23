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DEAŞ emiri MİT ve Emniyet'in operasyonuyla yakalandı

23.06.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da emniyet ile MİT ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Irak bölgelerinde tarım ve hayvancılık emiri olduğu belirtilen 'Hacı İdris' kod adlı Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab (52) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ emiri MİT ve Emniyet'in operasyonuyla yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına 2014-2017 yılları arasında Suriye ile Irak’ta tarım ve hayvancılık emiri olarak faaliyet yürüten 'Hacı İdris' kod adlı Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab ’ın 2018 yılında illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Sürdürülen incelemelerde Kassab’ın Bursa’da gizlendiği ortaya çıktı.

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MİT VE TEM'DEN OPERASYON

DEAŞ’lı teröristin yakalanması için çalışma başlatan TEM ve MİT ekipleri, geçen perşembe günü Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab’ın Bursa'da saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kassab, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa DEAŞ MİT
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