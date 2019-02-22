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"DEAŞ gelini"nin babası Trump'a karşı dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 20:57 | Son Güncelleme

Eski bir Yemenli diplomat olan baba, mahkeme kararı olmaksızın kızını vatandaşlıktan çıkarması nedeniyle Trump yönetimine karşı Başkent Washington'da hukuki süreç başlattı

WASHINGTON (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a katıldığı için Başkan Donald Trump tarafından ABD'ye dönmesine izin verilmeyeceği belirtilen Hoda Muthana'nın babası, Trump'a karşı dava açtı.

Eski bir Yemenli diplomat olan baba, mahkeme kararı olmaksızın kızını vatandaşlıktan çıkardığı için Trump yönetimine karşı başkent Washington'da hukuki süreç başlattı.

Babanın "ABD hükümeti zorla kızım ve kızımın oğlunun haklarını elinden aldı." ifadesine yer verilen dosyada, davanın Başkan Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya karşı açılması dikkati çekti.

2015 yılında henüz 20 yaşındayken Alabama eyaletinden Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan ve bu süre içerisinde 3 kere evlenip boşanan Muthana'nın, 18 aylık bebeğiyle beraber ABD'ye dönmek istediğini ifade etmesi, Trump yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Trump, "Muthana'nın ülkeye sokulmaması talimatını verdim." ifadesini kullanmış, Pompeo ise "O bir terörist. Başkan Trump'ın da net olarak ifade ettiği gibi ülkeye giremeyecek. Çünkü ABD vatandaşı değil, ABD vatandaşlığı hakkına da sahip değil ve tehdit oluşturmak için ülkemize geri dönmeyecek." açıklamasını yapmıştı.

Pompeo'nun sözlerine karşı ise Muthana'nın avukatı Hassan Shibly, müvekkilinin ABD vatandaşı olduğuna vurgu yaparak şu açıklamayı yapmıştı:

"Trump yönetimi, vatandaşlarının haklarını haksız yere ellerinden almaya devam ediyor. Hoda Muthana ABD vatandaşıdır ve ABD pasaportu vardır. Kendisi, babasının diplomatlık görevini bırakmasının birkaç ay ardından 1994 yılında New Jersey'in Hackensack kasabasında doğdu."

Başkan Trump, DEAŞ'a karşı "son" operasyonların yapıldığına vurgu yaparken, operasyonlar sırasında yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ'lı teröristlerin ülkeleri tarafından geri alınması yönünde çağrı yapmıştı.

Trump'ın Avrupa ülkelerine bu yönde çağrı yaparken, kendisinin Muthana'yı vatandaşlıktan çıkarmak suretiyle sorumluluktan kaçması ise tepkilere sebep oldu.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan tartışmalarda Muthana'nın ABD'ye alınmaması gerektiği yönünde görüşler özellikle dikkati çekerken, bu fikre karşı çıkanlar genç kadının ABD'ye getirilerek hukuki sürece dahil edilmesi gerektiğini savundu.

ABD'de aşırı sağcı bir yayın politikası izleyen Washington Free Beacon adlı yayın organının editörü Matthew Continetti, FOX TV'ye yaptığı yorumda Muthana'nın ülkeye geri getirilmesi durumunda Guantanamo'ya konulması gerektiğini ileri sürdü.

Continetti, Muthana'nın ülkeye alınmaması gerektiğini belirtirken, alınması durumunda ise önünde iki seçenek olduğunu belirtti. Continetti, "Muthana ABD vatandaşı değilse Guantanamo'ya yollamalıyız. Eğer vatandaş ise yargılarız. Çözüm bu kadar basit." dedi.

Terör örgütü üyeleriyle yaptığı evlilikler nedeniyle ABD basınının "DEAŞ gelini" olarak nitelendirdiği Muthana, haber kanalı ABC News'e verdiği mülakatta 2015 yılında DEAŞ'a katıldığını, o sıralarda yaptığı nefret içerikli paylaşımlardan ve örgütün işlemiş olduğu suçlardan utanç duyduğunu belirtmişti.

Muthana 18 aylık bebeğiyle beraber ABD'ye dönmek istediğini ifade etmişti.

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ABD ABD Dışişlei Bakanı Mike Pompeo DEAŞ Donald Trump

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