DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu YTS Çalışma Grubu toplantısı

DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nda, Türkiye, Kuveyt ve Hollanda’nın eşbaşkanlık yaptığı Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) Çalışma Grubu’nun yıllık toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

DEAŞ ile mücadele etmek amacıyla Eylül 2014’de kurulan, Türkiye ve bazı bölgesel kuruluşlar dahil, 79 üyeden oluşan DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nda, Kuveyt ve Hollanda ile eş-başkanlık yaptığımız Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) Çalışma Grubu’nun yıllık toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıya 51 ülke, diğer ortaklar ile Birleşmiş Milletler dahil, 11 uluslararası ve bölgesel kuruluş ve sivil toplum örgütünden 170’i aşkın katılımcı iştirak etti. Bu rakamlarla Çalışma Grubunun tesis edildiği tarihten bu yana en geniş katılımlı toplantı oldu.

Toplantının açılışında katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DAEŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ortaklık kurulmasının sakıncalarına değinerek, YTS’lerin vatandaşlıktan çıkartılması gibi palyatif önlemlerin, uzun vadede doğuracağı güvenlik sakıncalarına dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca DAEŞ’in ve diğer terör örgütlerinin oluşumuna neden olan ana nedenleri ortadan kaldırılamadığı müddetçe, terör örgütleriyle mücadelenin tamamen kazanılamayacağını belirterek terörizmin her türlüsüyle mücadelenin önemini vurguladı.

Çalışma Grubu toplantısında katılımcılar, YTS’lerin seyahatlerinin engellenmesi, bu bağlamda bilgi paylaşımının iyileştirilmesi, Irak ve Suriye’deki YTS’lerin anavatanlarına sınırdışı edilmeleri, savaş alanında delillerin toplanması, kadın ve çocuklar dahil yabancı terörist savaşçıların tabi olacakları adli süreçler, cezaevlerinde radikalleşmeyle mücadele ile topluma yeniden kazandırılmaları konuları üzerinde durdu. İlgili kurumlarca gerçekleştirilen kapsamlı sunumlarla, Türkiye’nin DAEŞ ve YTS’lere yönelik aldıkları çok boyutlu önlemler katılımcılarla paylaşıldı.



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