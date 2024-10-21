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  4. DEAŞ'ın kritik bombacısı İstanbul'da yakalandı! Çapraz sorguya dayanamadı

DEAŞ'ın kritik bombacısı İstanbul'da yakalandı! Çapraz sorguya dayanamadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.10.2024 11:37
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Küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesinde ‘bombacı’ olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul’da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'ın kritik bombacısı İstanbul'da yakalandı! Çapraz sorguya dayanamadı

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ saflarında 2016’da Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M. isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı. Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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