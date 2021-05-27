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DEAŞ'ın sözde bakan yardımcısı infaz görüntülerini kabul etmedi

27.05.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. yargılandığı davada infaz görüntülerinde cinayeti işleyen kişinin bir başkası olduğunu iddia etti. A.Z.A.A.D., bıçağı kişinin boğazına dayayıp, metni okuduğunu sonra bir kişinin gelerek boğazını kestiğini belirterek, görüntülerin montaj olduğunu savundu.

DEAŞ'ın sözde bakan yardımcısı infaz görüntülerini kabul etmedi

DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D., Sakarya’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Tutuklanan A.Z.A.A.D.'nin Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Anayasayı ihlal' ve 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, savunması tercüman eşliğinde alındı.

"VİDEODA BEN VARIM AMA ŞAHSI BEN ÖLDÜRMEDİM"

A.Z.A.A.D. savunmasında, "DEAŞ’a katıldım ama 2017 yılında ayrıldım. Videoda ben varım ama şahsı ben öldürmedim. DEAŞ içerisinde sorumlu değilim. Bu videoya katılmam da zorlama sonucu oldu. Amacım Esad rejimine karşı çıkmaktı, bakan yardımcılığı yapmadım. İfade verirken bakan yardımcısına bağlı olarak çalıştığımı kastetmiştim. İfadem alınırken yanlış yazılmış, huzurunuzda düzeltiyorum. Sorumlu olduğum için Glock silah verilmedi. Hemen hemen DEAŞ’lıların bütün hepsinde bu silah vardır. İnfaz videosu ile ilgili metni okumamın ardından elime bıçak verildi. Kişinin boğazına dayamam söylendi ve bu esnada bıçak kişinin boğazındayken görüntü alındı. Daha sonrasında başka birisi gelerek şahsın boğazını kesti. Ben bıçağı kullanmadım, kan damlatmadım. Görüntüler montajdır" dedi.

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Sanık avukatları, görüntülerin montaj olup olmadığı konusunda rapor alınmasını ve sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına ve görüntülerin montaj iddiası üzerine rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz tarihine erteledi. (DHA)

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Sakarya DEAŞ

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