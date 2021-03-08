DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

2 ay önce Sakarya’da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı olan A.Z.A.A.D. için hazırlanan 24 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık hakkında, 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanığın 2014 yılında örgüte katıldığı, Kalaşnikof tipi silah kullandığı, çeşitli birim ve pozisyonlarda görev aldıktan sonra DEAŞ'ın sözde talim emiri yardımcılığına geldiğinin belirtildiği iddianamede, sanığın sadece örgüt yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen 'Glock' marka tabanca kullanmasının dikkate alındığı, bu sebeple şüphelinin örgüt içinde sıradan bir üye olmadığı, örgüt yöneticisi olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak olan sözde bakan yardımcısının yargılanmasına ise ilerleyen günlerde başlanacak.

PROPAGANDA İÇİN SES KAYITLARI BULUNDU

Tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın tablet bilgisayarında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan adli işlem yapılmış şüphelilerin numaralarının kayıtlı olduğu, bilgisayarında kendi çocuğu ile başka çocukların ellerindeki tabanca ile uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflar ve örgütün sözde yayın organlarınca Arapça olarak propaganda amacıyla hazırlanan ses kayıtlarının tespit edildiği bilgilerine yer verildi.