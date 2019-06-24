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DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde emiri ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu belirlenen M.S.E. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen Mart ayında kente gelen M.S.E.'nin DEAŞ'ın, 2012-2016 yılları arasında Irak'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

OTURMA ODASINDA KAPININ ARKASINDA YAKALANDI

Ekipler merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde dini nikahlı eşinin evinde kalan ve geceleri kağıt toplama işi yapan M.S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eve bu akşam saat 19.00'da yapılan baskında M.S.E. oturma odasında kapının arkasında yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)


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DEAŞ sözde emir Kayseri

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