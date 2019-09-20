HABER

DEAŞ'ın sözde emiriydi! Terör örgütüne darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 00:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de Polis Özel Harekat’ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Telafer sözde emiri kıskıvrak yakalandı.

DEAŞ'ın sözde emiriydi! Terör örgütüne darbe

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri PÖH’ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.’yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

DEAŞ ADINA SİLAH VE MÜHİMMATLARDAN SORUMLUYDU

Gözaltına alınan S.H.’nin, DEAŞ’ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

Bu fotoğrafı çekmişti! Valilik açıkladı: DEAŞ üyesi yakalandıBu fotoğrafı çekmişti! Valilik açıkladı: DEAŞ üyesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri DEAŞ emir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da polisi alarma geçiren olay! 8 kişilik kefen hazırladı

Polisi alarma geçiren olay! 8 kişilik kefen hazırladı ve...

Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Eylül 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?

Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.