DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı! Talimatlarla ilgili çarpıcı detay

Öte yandan suikastçı A.G.'nin örgütten aldığı talimatları uygulamak için yalnız başına plan yaptığı, operasyonda yakalanan diğer şüphelilerle de terör örgütüne para ve eleman kaynağı sağlamak için irtibatlı olduğu öğrenildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı olduğu belirlenen ve deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini, Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. ile irtibatlı örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G'nin Yalova'da bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Suriye ve Irak'ta örgüt bünyesinde faaliyette bulunduktan sonra Türkiye'ye geldikleri belirlenen bu kişilerin ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 20-29 Ocak'ta Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, A.Y. ve A.G'nin aralarında olduğu 12'si Irak, biri Fas, biri Türk vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı. A.Y'nin, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda yurt dışına sahte kimlikle kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.