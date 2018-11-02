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DEAŞ infazcısı Hatay'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

Belen ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de, terör örgütü DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği ettiği ileri sürülen V.A'nın, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi.

V.A, Belen ilçesine bağlı Bakras Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

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DEAŞ hatay

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