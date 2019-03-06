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"DEAŞ, Irak'ta ideolojik olarak varlığını sürdürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver: "DEAŞ sahada askeri olarak sona erse de hala ideolojik olarak varlığını sürdürüyor"

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta ideolojik olarak hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Yaver, Süleymaniye vilayetindeki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu'nda yaptığı konuşmada DEAŞ'ın Irak'taki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Örgütün ideolojik olarak Irak'ta tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Yaver, "DEAŞ sahada askeri olarak sona erse de hala ideolojik olarak varlığını sürdürüyor." dedi.

Yaver, örgüte karşı iş birliğinin önemine işaret ederek, DEAŞ ile mücadele eden tüm tarafların örgütün ideolojisine karşı ortak bir mekanizma oluşturması gerektiğini belirtti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri, "DEAŞ özellikle Irak'ta gücünü kaybediyor ancak küçük gruplar şeklinde halen etkinlik gösteriyor." diye konuştu.

Süleymaniye'de akademisyen, gazeteci ve Iraklı siyasetçilerin katılımıyla düzenlenen forum yarına kadar devam edecek.

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DEAŞ IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ırak

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