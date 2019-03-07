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DEAŞ Irak’ta Türkmen güçlerine saldırdı: 6 ölü, 31 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’taki Türkmen gücü Haşdi Şabi konvoyuna düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı’nın yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın Musul kenti yakınlarındaki Mahmur kasabasında Türkmen gücü Haşdi Şabi’ye saldırdığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’taki Türkmen gücü Haşdi Şabi konvoyuna düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı’nın yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın Musul kenti yakınlarındaki Mahmur kasabasında Türkmen gücü Haşdi Şabi’ye saldırdığı belirtildi. Musul kentinden geri dönen Haşdi Şabi üyelerinin silahsız oldukları belirtilen açıklamada, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların Keyyara Hastanesine kaldırıldıkları, teröristleri yakalamak için bölgede arama başlatıldığı ifade edildi.
Türkmen Haşdi Şabi güçleri Basın Sorumlusu Ali Hüseyini de Musul’dan Tuzhurmatu ilçesine geri dönen konvoya saldırı düzenlendiğini doğruladı.

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