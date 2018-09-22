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DEAŞ İran'daki saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

DEAŞ İran'daki saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü

Terör örgütü DEAŞ, İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki saldırıyı kendisinin düzenlediğini iddia etti.

İranlı yetkililer, İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle yapılan askeri geçit törenine saldırının sorumluluğunu El Ahvaziye örgütüne yüklerken, saldırıyı terör örgütü DEAŞ da üstlendi.

DEAŞ'ın yayın organı Amak, Ahvaz'daki terör saldırısının örgüt tarafından üstlenildiğini duyurdu. Haberde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de olay yerinde olduğu ileri sürüldü.

Ancak Ruhani, DEAŞ'ın iddia ettiği gibi Ahvaz'da değil, başkent Tahran'da düzenlenen askeri geçit törenine katıldı. Site daha sonra bu iddiayı düzeltti ve Ruhani'nin Ahvaz'daki törene katılmadığını bildirdi. Örgütün sitesinden saldırıya dair herhangi bir görüntü paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif ise Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtmişti. El Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran’ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.

Bu sabah İran-Irak savaşının 38. yılı nedeniyle Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü 53 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahvaz DEAŞ İRAN

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