DEAŞ kan kaybediyor: Hâkimiyet alanı 2018’de 200 kilometrekareye geriledi

İSTANBUL, (DHA) - Global Terörizm Endeksi’nin raporuna göre, 2014 yılında 100 bin kilometrekare kontrol alanına ulaşan terör örgütü DEAŞ, 2018 yılında kan kaybederek 200 kilometrekareye sıkıştı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Biçer, “Suriye’de, DEAŞ’a karşı sürdürülen bilinçli, planlı ve kararlı mücadelede başarılı olundu” dedi. Global Terörizm Endeksi, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen insan sayısı ve kontrol ettiği alanlara ilişkin rakamları açıkladı. Araştırmaya göre, DEAŞ’ın kontrol ettiği alanlar ve öldürdüğü insan sayısı 2016’dan itibaren azaldı. 2014’te 100 bin kilometrekare kontrol alanına ulaşan terör örgütü aynı yıl 6 bin 73 kişiyi katletti. 2015 yılında etkinlik alanı 90 bin 800 kilometrekareye düşen DEAŞ, söz konusu yılda 6 bin 141 kişinin hayatına son verdi. 2016’da etkinlik alanının daralmasına rağmen 9 bin 150 kişinin ölmesine sebep olan DEAŞ bu tarihten sonra kan kaybetmeye başladı ve 2017 yılında 60 bin kilometrelik hâkimiyet alanında kalarak 4 bin 350 sivili öldürdü. 2018’de ise 200 kilometrekarelik kontrol alanına sıkışan terör örgütü DEAŞ, bin 328 sivili hayattan kopardı.

2016 yılından beri kontrol alanı ve öldürülen insan sayısındaki azalışın sebebi hakkında açıklamada bulunan Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Biçer, “DEAŞ terör örgütüne karşı Suriye ve Irak’ta uluslararası koalisyon tarafından sürdürülen etkili mücadelenin sonucunda örgütün büyük ölçüde alan hâkimiyetini ve işgal ettiği toprakları kaybetmesi önemli bir nedendir diyebiliriz. Elinde kalan ve kontrol ettiği bölgelerdeki halkın ise bölge dışına kaçması sonucunda, özellikle toplu katliamlarında azalma yaşandığını söylemek mümkündür. Eğer toprak kazanımına devam edebilmiş olsaydı, yeni işgal alanlarında kanlı cinayetlerine devam etmesi mutlaka beklenmeliydi” dedi. KARARLI MÜCADELE BAŞARI GETİRDİ Türkiye’nin terör tehdidini en yakınında hisseden ülke olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Savaş Biçer, “Bu terör örgütüne karşı başarılı olabilmemizin sebebi, ülke içinde ve sınırların dışında özellikle Suriye’de, DEAŞ’a karşı sürdürülen bilinçli, planlı ve kararlı mücadele ile mümkün olmuştur. Tüm bunların dışında Türkiye’nin örgütün asıl gücünü oluşturan yabancı teröristlerin Suriye ve Irak’a geçiş yollarını kapatan tedbirler alması, önemli istihbarat çalışmaları sonucunda Suriye ve Irak içerisinde muhalif güçlerin DEAŞ’la ittifak ve birleşmelerine engel olması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile DABIK ve EL-BAB’ı kısa sürede temizleyerek Fırat Nehri batısındaki hâkimiyete son vermesi çok önemlidir” açıklamasında bulundu.