DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Açıklamada, "DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi, Koalisyonun kolektif çabalarının ana amacı olmaya devam edecektir. Geçen yıl Irak ve Suriye'de DEAŞ'ın elindeki yerlerin temizlenmesi ve 7.7 milyon insanın DEAŞ esaretinden kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Koalisyon üyesi ülkelerin DEAŞ'a karşı verdiği mücadelede ciddi bir mesafe kat ettiğine vurgu yapılarak, sahada kazanılan mücadelenin diğer alanlarda da devam ettirileceği belirtildi.

Sonuç Bildirgesinde, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta neredeyse tamamen mağlup edilmesinden memnuniyet duyulduğu, fakat örgütün yeniden canlanmaması için gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 79 ülkeden temsilcinin katıldığı ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantının ardından açıklanan Sonuç Bildirgesini yazılı açıklamayla duyurdu.

WASHINGTON (AA) - ABD'de gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısının Sonuç Bildirgesinde, "DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta sahadaki varlığının yenilmesi önemli bir kilometre taşıdır, fakat bu, DEAŞ'a karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor." vurgusu yapıldı.

- "DEAŞ sahada yenildi, fakat mücadele bitmedi"

Irak güvenlik güçlerine ve Koalisyon ile birlikte Suriye'de DEAŞ'la mücadele eden unsurlara teşekkür edilen bildirgede, "DEAŞ'ın internet üzerindeki etkisini yok ettik ve örgütün finans kaynakları üzerinde Koalisyon üyesi ülkelerin destekleri, BM Güvenlik Konseyinin kararları ve Suriye ile Irak'taki askeri operasyonlarla baskı kurduk." yorumu yapıldı.

"DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta sahadaki varlığının yenilmesi önemli bir kilometre taşıdır, fakat bu, DEAŞ'a karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor." ifadesine yer verilen bildirgede, söz konusu iki ülkede DEAŞ'ın kalıcı olarak mağlup edilmesi için yapılması gereken hala birçok iş olduğu kaydedildi.

- Irak hükümetine övgü

Irak'ın DEAŞ'la mücadelede gösterdiği çabaya vurgu yapılan açıklamada, Irak hükümetinin ve güvenlik güçlerinin bu kapsamdaki adımlarından övgüyle bahsedildi.

DEAŞ'ın saklanmasının yanı sıra militanlarını ve silahlarını başka bölgelere göndermesini engellemek için Irak hükümetiyle çalışacakları belirtilen açıklamada, Irak'a terörle mücadele kapsamında askeri ve Irak halkına insani yardım konusunda da destek verileceği ifade edildi.