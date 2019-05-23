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DEAŞ Kerkük'te tarım arazilerini ateşe veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:34 | Son Güncelleme

Kerkük Valisi Rakan Said: "Son iki günde çiftçilere ait yüzlerce hektarlık tarım arazisi kül oldu"

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce hektarlık tarım arazisini ateşe verdi.

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kentin güneyinde yer alan Havice ilçesinin yanı sıra Sergaran, Zap ve Reşad kasabalarındaki ekili tarım arazilerinde yangın çıkardığını söyledi.

Terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını belirten Said, "Son iki günde çiftçilere ait yüzlerce hektarlık tarım arazisi kül oldu." dedi.

- Kriz masası oluşturuldu

Tehlikenin giderek artmasından endişe duyduklarını dile getiren Said, tarım arazilerinin yakılmasını önlemek için bir kriz masası oluşturulduğunu aktardı.

Vali Said, kriz masasında güvenlik güçleri, itfaiye müdürlüğü ve sivil savunma müdürlüğünden yetkililerin yer aldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Havice Kerkük

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