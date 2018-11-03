DEAŞ Kerkük'ün bir ilçesini elektriksiz bıraktı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük vilayetinin güneyindeki yüksek gelirim hatlarına saldırısı bir ilçeyi elektriksiz bıraktı.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hatlarına bombalı saldırı düzenlemesi sonucu geçen yıl örgütten kurtarılan Havice ilçesinin elektriksiz kaldığını söyledi.
Saldırının ardından Kerkük'ten güney bölgelerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini belirten Kemal, faillerin yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlatıldığını ifade etti.
Irak güvenlik güçleri, Ekim 2017'de DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayla yaklaşık 300 köyü geri almıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de örgüte bağlı uyuyan hücreler ülkenin özellikle Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük gibi bazı bölgelerinde zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!
Selim Demiroğlu öldürüldü
Azeri gelin ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum