DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu! Fransa'dan pikapla yola çıkmışlar

Suriye’de DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları ve eşleri çatışırken öldürüldüğü şüphesi ile haklarında arama kararı bulunan INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Houda Z., mavi bültenle aranan Malika B. ve Fatıha T. ile bu kadınlara yardım ve yataklık eden Kazım A., Ocak ayında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Fransız vatandaşı olan ve INTERPOL tarafından mavi ve kırmızı bültenle aranan 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 3 kadın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 3 kadının Türkiye'ye nasıl girdikleri ise ortaya çıktı. Kırmızı bültenlere aranan Houda Z., Suriye'ye gitmeye karar verdikten sonra eşi ve iki çocuğuyla Paris'ten bir pikap ile yola çıktığı, İtalya'dan gemiyle Yunanistan'a, oradan da karayoluyla Türkiye ve Suriye'ye gittikleri belirtildi.

Mavi bültenle aranan Malika B. ise uçakla Brüksel'den İstanbul'a, yeniden uçakla Şanlıurfa'ya ve ardından karayoluyla Suriye'ye geçtiği belirlendi. Mavi bültenle aranan diğer sanık Fatiha T., umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan İstanbul'a, oradan otobüsle Şanlıurfa'ya ve Suriye'ye geçtiği anlaşıldı.