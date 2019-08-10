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DEAŞ’lı terörist 'Ebu Cendel' Adana’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından uzun namlulu silah eğitimi alıp burada 1 yıldan fazla terör örgütü adına olaylara katılan, babasını ve iki kardeşi örgüt saflarında savaşırken ölen terörist Adana’da yakalanıp tutuklandı.

DEAŞ’lı terörist 'Ebu Cendel' Adana’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ adına silahlı olaylara karıştıktan sonra Adana’ya gelen şahıslar olabileceği değerlendirerek Suriyelilerin yoğunlukta olduğu Kocavezir Mahallesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Kenan H. isimli Suriyeli şahsı şüphe üzerine gözaltına aldı.

Polis zanlıyı emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlı sorgulama sırasında kendisinin Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ’tan uzun namlulu silah eğitimi ve siyasi eğitim alıp 1 yıldan fazla bölgede "Ebu Cendel" kod adıyla savaştığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca zanlının ifadesinde babasının ve iki kardeşinin DEAŞ adına Suriye’de savaşırken hayatını kaybettiği de öğrenildi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı Adana 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Suriye DEAŞ terör

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