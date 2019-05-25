DEAŞ militanıyla evli Sorya E Belçika vatandaşlığından çıkarıldı

Belçika mahkemesi, Suriye’de DEAŞ militanıyla evli olan Soraya E.’nin Belçika vatandaşlığından çıkarıldı ve 5 yıl hapse mahkum edildi. Belçika’nın Flaman bölgesinde Anvers kentinden Suriye’ye giderek DEAŞ militanlarıyla iki kez evlenen 24 yaşındaki Soraya E., mahkeme tarafından Belçika vatandaşlığından çıkarılarak 5 yıl hapis cezasına ve DEAŞ terör örgütün faaliyetlerine katıldığı için 8 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Belçika vatandaşlığını kaybeden Soraya E.’nin en kısa sürede tutuklanması yönünde karar verildi. Soraya E., 13 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ militanı Fayssal O ile evlendi. Ailesini İtalya’da balayı yapacaklarını inandırarak kocasıyla birlikte Suriye’ye DEAŞ militanlarının saflarına katıldı. DEAŞ militanı kocası Fayssal’ın Suriye’de öldürülmesinin ardından tekrar evlenen Soraya E.nin DEAŞ terör örgütü ideolojisini desteklediği ve terör grubuna aktif olarak katkıda bulunduğu mahkeme tarafından tespit edildi. Belçika mahkemesi, DEAŞ faaliyetlerine katılmak ve DEAŞ militanlarına destek vermesinden dolayı Soraya E.’yi 5 yıl hapse, 8 bin euro para cezasına ve Belçika kimliğinin iptali için karar verdiği gibi en kısa zamanda tutuklanarak Belçika’ya getirilmesi yönünde karar aldı.

PKK’lıya kapı açıldı

Belçika, DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaşan vatandaşlarına kadın çocuk demeden sınırlarını kapatırken, öte yandan PKK’lılara ’sakıncalı’ raporlarına rağmen kucak açması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz Mart ayında Belçika’ya vatandaşlık müracaatında bulunan bölücü terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki üst düzey liderlerinden G.A.’nın karısı için Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV) ve savcının olumsuz rapor vermesine rağmen Belçika Yargıtayı, G.A.’nın karısına vatandaşlık verilmesi yönünde karar aldı. DEAŞ’lı kadınlar ve çocukları dahil ülkeye sokmayan Belçika Yargıtayı, PKK’lı hakkında verdiği kararın gerekçesine, "G.A.’nın PKK’lı olması, eşine Belçika vatandaşlığı verilmeyecek anlamına gelmez" notunu düştü. Savcılık raporunda ayrıca PKK mensuplarının Belçika’da kamplarda eğitim aldıktan sonra örgütün Kuzey Irak’taki silahlı gücüne katıldıkları bilgisi alındı.

Belçika vatandaşlığını kaybeden ilk kişi Enis Süleymani adındaki Sırp

Terörle mücadele kapsamında 2015 yılında yürürlüğe giren yasanın uygulanmasıyla geçtiğimiz yıl Haziran’da 22 yaşındaki Sırp asıllı Enis Süleymani, Belçika vatandaşlığını kaybeden ilk kişi oldu. Belçika mahkemeleri tarafından terör suçlusu olarak yargılanan ve 10 sene hapis cezasına çarptırılan Enis Süleymani adındaki Sırp asıllı Belçika vatandaşı, mahkeme kararıyla geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığından çıkartıldı. Belçika’nın Verviers kentinde 2016’da düzenlenen terör operasyonuyla gözaltına alınan ve bir arkadaşıyla birlikte internet üzerinden silah aradığı tespit edilen Süleymani, kurduğu örgütle birlikte büyük bir terör eylemi hazırlığı yapmaktan suçlu bulundu. 10 yaşında iken Belçika vatandaşlığını alan Sülaymani, Belçika’da ilk vatandaşlıktan çıkarılan kişi oldu.