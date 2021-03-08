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  4. DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

08.03.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de 2014-2019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı.

Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de 2014-2019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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