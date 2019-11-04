DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çankırı’da yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Çankırı’da yapılan DEAŞ operasyonu kapsamında aralarında öldürülen terörist elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi’nin hizmetçiliğini yapan kadının da bulunduğu şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Yakalanan 11 kişiden 3’ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında Irak uyruklu Yaqoob Mustafa Abdulrazaq tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 2 kişi hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edileceği öğrenildi.

