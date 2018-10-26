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DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan, çatışma bölgelerinde bulunan ve bölgelere eleman temin eden, Türkiye'ye illegal yollarla giren örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan 11 kişiyi tespit etti. Salı günü İzmit, Darıca, Kartepe, Dilovası, Derince ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda A.F.B., M.K., C.A., A.S., R.N., K.K., R.T., M.D., G.D., C.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlıların adliyeye getirildiği sırada yakınları, gazetecilere saldırmaya kalkıştı. Bu kişiler polis tarafından engellenirken, adliye girişinde kısa süreli arbede yaşandı.

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DEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildiDEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildiDEAŞ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

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