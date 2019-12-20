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DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana polisi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yaptı.

Adana polisi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında, örgütün finans sorumlusu A.M. ve silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E. yakalandı. Gözaltına alınan A.M. ve E.A.E.’nin kardeşlerinin yine DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri öğrenildi.
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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