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  4. DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama, 2 sınır dışı

DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama, 2 sınır dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 4’ü Suriye, 2’si Irak vatandaşı 6 DEAŞ’lının izini tespit etti.

Adana’da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 4’ü Suriye, 2’si Irak vatandaşı 6 DEAŞ’lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik 30 Aralık günü şafak vakti baskın yaptı. Baskında yakalanan 6 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’de eylemlerde kullanılacağı öğrenildi.
Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Irak vatandaşı Ahmed Tair Mezyed A. (34) Suriye vatandaşı Mamun A. (34) ve Irak vatandaşı Mehdi Mohsin Hasoo N. (52) tutuklandı. Suriye uyruklu Cemil S. (37) ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Suriye vatandaşı olan Salih S. (33) ve Abdulfettah E. (31) ise savcılıktan serbest kalıp sınır dışı edildi.

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