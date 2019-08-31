HABER

DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan polis, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 7 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, 27 Ağustos şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
7 kişiden 5’i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Bebeğinin gösterilmediği iddiasıyla çifte cinayete müebbet istemiBebeğinin gösterilmediği iddiasıyla çifte cinayete müebbet istemi
Amca-yeğen 4 saat arayla kalp krizinden öldüAmca-yeğen 4 saat arayla kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.