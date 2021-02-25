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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 12 şahıs tutuklandı

25.02.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Sakarya merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında terör örgütü adına sözde iç güvenlik emiri olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen Irak uyruklu şahısta bulunuyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri Sakarya ve Ankara illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında haklarında yakalanma kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, terör örgütü adına sözde iç güvenlik emiri olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen 1 şahısta yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı.

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