DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kayseri’de polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu H.E ve M.J.A. gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

