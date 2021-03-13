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  4. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

13.03.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sı sınır dışı edildi.İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 9 Mart tarihinde, 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sı sınır dışı edildi.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 9 Mart tarihinde, 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1’i adli makamlarca serbest bırakıldı. 12 Mart’ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3’ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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