HABER

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli suç makinesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Ali ABLAY/İSTANBUL (DHA) İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden İrfan Y.'nin DEAŞ terör örgütünün ilk kurulduğu dönemde örgüte katıldığı, 2014 yılında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bir kişinin kafasını kestiği ve o anları görüntülendiği ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık günü gece saatlerinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin Terör örgütüne maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde PKK, PYD ve YPG terör örgütüne esir düşen örgüt üyelerini kurtararak Türkiye'ye getirmek için hazırlık içerisinde oldukları da belirtildi. İstanbul'daki operasyonlar kapsamında Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Maltepe'de bulunan adreslere baskın yapıldı. İstanbul merkezli olarak Konya ve Van'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda İrfan Y. , C.A., F.G., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

DAHA ÖNCEDEN DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden İrfan Y.'nin 2014 yılında Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptığı ve 2015 yılının Haziran ayında İstanbul'a gittiği sırada Kocaeli'de bir otomobil ile hareket halindeyken yanındaki 2 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken araçta yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 5 el bombası ele geçirildiği bildirildi. İrfan Y.'nin Kocaeli'de gözaltına alındığı dönemde cep telefonunda inceleme yapan ekipler, DEAŞ terör örgütünün ilk kurulduğu dönemde örgüte katıldığını ve Suriye'ye gittiğini belirledi. İrfan Y.'nin 2014 yılında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bir kişinin kafasını kestiğini ve o anların görüntülendiği de öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine gönderilen İrfan Y.'nin Mayıs 2016'da cezaevinden firar ettiği ve kısa süre içerisinde yakalanarak cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İrfan Y.'nin, 2017 yılının Aralık ayında ise DEAŞ üyeleri tarafından Ümraniye'de gözlük kameralarla keşif yapılması ve cemevine saldırı planlanması olayı kapsamında gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ SORGULARI DEVAM EDİYOR

İrfan Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Jandarmadan huzur güven uygulamasıJandarmadan huzur güven uygulaması
Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğrettiYunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.