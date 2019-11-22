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DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:34 | Son Güncelleme

Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılım yapanların listesi bulundu.

DEAŞ'a ait binlerce klasör ve dijital verilerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 DEAŞ şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.

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