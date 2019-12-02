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DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

BOLU'da, geçen 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, geçen 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin DEAŞ üyelerinin yurda kaçak yollarla girişini sağladığı ve ülke içinde faaliyetlerde bulunmasına yardımcı oldukları öğrenildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 22 Kasım'da Bolu’da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüphelinin Sakarya’nın Hendek ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis, Hendek'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi S.Ş. (33) ve H.İ.Ö. (46) yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman, dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi. Ayrıca, DEAŞ şüphelisi S.Ş. ve H.İ.Ö.'nün Irak ve Suriye’de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin ülkeye kaçak yollarla girmelerini sağladığı ve ülke içerisinde faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

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