HABER

DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen zanlı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Konya'da, sosyal medyada, "yakında inşallah" yazılı kağıdı paylaşarak, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye çıkarıldı

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye ithafen yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi'ye ithafen Arapça olarak, "Halife Ebu Bekir El Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti. Yakında inşallah." yazılı kağıdı sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli Hasen El H'nin (21) polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Hasen El H'nin ifadesinde, yaklaşık bir yıldır Türkiye'de yaşadığını, bir ay önce de Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, sosyal medyada tanıştığı bir kişinin para karşılığında böyle bir paylaşım yapmasını istediğini ancak yaptığı paylaşıma rağmen para alamadığını söylediği belirtildi.

Hasen El H, emniyetteki işlemlerinin ardından "terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Diyarbakır’daki annelere Tekirdağ’dan destekDiyarbakır’daki annelere Tekirdağ’dan destek
Antalya'da elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini etkilediAntalya'da elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adliyeye sevk DEAŞ Konya Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

MHP'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi!

MHP'den Meral Akşener'e sert tepki!

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Fotoğraflar sınır ötesinden! TIR'larla taşıyorlar

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

MSB duyurdu! F-16'lar bugün Suriye hava sahasında uçtu

F-16'lar Fırat'ın doğusunda havalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.