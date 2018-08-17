DEAŞ saldırısı kurbanları için mevlit okutuldu

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 yıl önce Nurettin ve Besma Akdoğan çiftinin kına gecesi sırasında DEAŞ'ın canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 57 kişi için mezarları başında mevlit okutuldu.
Gaziantep'te 20 Ağustos 2016 tarihinde Doğu illerinden göç edenlerin yoğunlukla oturduğu Beybahçe Mahallesi'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesinde yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenledi. Patlamada üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirince parçalanan DEAŞ'lı terörist; 40'ı çocuk 57 kişinin ölümüne, 44'ü çocuk 87 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Saldırının ikinci yıl dönümü öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün defnedildiği Yeşilkent Mezarlığında mevlit programı düzenledi.
Mezarlıktaki programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hem Türkiye hem de Gaziantep için 20 Ağustos gecesinin kara bir gece olduğunu belirterek, "O gecenin nasıl geçtiğini hepimiz canlı şahidiyiz. Rabbim bir daha öyle bir geceyi yaşatmasın. 2016 yılı bizim için çok karanlık bir yıl oldu. Ama en hazin geceyi 20 Ağustos’ta yaşadık. 57 vatandaşımızı, canımızı, ciğerimizi kaybettik. Gece yarısına kadar ‘yaralılara nasıl yardım edebiliriz’ diye ben ve belediyemiz ekipleri o sokaktaydık. Burada yatan çocuklarımız, ahirette bizlere şefaatçi olacaklardır inşallah. Şunu asla unutmayın üzüntümüz de acımız da sevincimiz de bir. Büyükşehir olarak sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Duaların edildiği mevlitte acılı aileler ise kaybettikleri yakınlarının mezarları başında gözyaşı döktü.
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