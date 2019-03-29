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DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılanan Meryem Gündüz (28), cezaevinden kucağında 1,5 yaşındaki kızıyla yaptığı savunmasında, "Amcam beni kandırdı ve Suriye'ye götürdü.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılanan Meryem Gündüz (28), cezaevinden kucağında 1,5 yaşındaki kızıyla yaptığı savunmasında, "Amcam beni kandırdı ve Suriye'ye götürdü. Pişman oldum, örgütün elinden kaçarak Türkiye'ye geldim" dedi. Mahkeme heyeti tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen sanık Gündüz, tahliye edildi.
Meryem Gündüz, geçen şubat ayında polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gündüz, karar duruşmasına cezaevinden kucağında kız bebeğiyle Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Savunmasında, pişman olduğunu söyleyen sanık Meryem Gündüz, "2014 yılının Ocak ayında babamı kaybettim. Amcamla Kayseri'ye geldik. Amcam, bana sahip çıkmak istediğini belirtti ve beni Suriye'ye götüreceğini söyledi. Her türlü maddi ihtiyaçlarımı karşılayacağının sözünü vererek beni kandırdı ve Suriye'ye götürdü. Suriye'ye, amcamın eşi ile birlikte gittik. Amcam Kobani'ye PKK ile çatışmaya gitti. Ben de Suriye'de 2 defa formalite evliliği yaptım. Örgütün hiçbir faaliyetine katılmadım. Orada zaten kadınlar, evlerinden dışarı çıkmıyorlardı. Daha sonra örgütün elinden kaçtım ve Türkiye'ye döndüm" dedi.
Sanık Meryem Gündüz'ün tanık olarak dinlenen annesi Hasibe Özer (47) de kızının 5 yıl öncesine kadar çok sosyal bir kişi olduğunu belirterek, "Amcası Ömer, kızımı kandırdı ve yurt dışına kaçırdı. Ben, kızımı çok aradım; ama ulaşamadım" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Meryem Gündüz'e, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliye etti.

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