DEAŞ sanığına hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enes Savaş ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk önce tanık olarak dinlenen E.C, sanık Enes Savaş'ı terör örgütü DEAŞ içerisinde ''Mansur'' kod adıyla tanıdığını belirterek, ''Ben 2015 yılında Suriye'de DEAŞ'a ait örgüt kamplarında kaldım. Bu sürede Enes Savaş da bu kamplara gelerek yaklaşık 20 gün kadar kaldı. Örgüte katılanlar ilk olarak bu kamplara getirilirdi.'' ifadesini kullandı.

Savunması alınan sanık Savaş da terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını iddia etti.

"Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir." diyen Savaş, "Örgütün toplantılarına katılmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, Savaş'ın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Son sözleri sorulan Savaş, mütalaayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Enes Savaş'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

