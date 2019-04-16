DEAŞ sanıklarına hapis ve para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, 3 sanıktan birine müebbet, ikisine ise 2 yıl 9 ay 10 gün ile 25 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Demirel, Yusuf Cebael ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık A.C. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Demirel savunmasında, patlayıcı madde taşıdığını itiraf ettiğini ancak polislere el bombası atmaya çalışmadığını öne sürdü.

Sanık Cebael ise yakalandığında üzerinde tabanca olmadığını ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, bazı akrabaları nedeniyle bu suçlamaların hedefi olduğunu ileri sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunan sanıklar Demirel ve Cebael'in, 30 Aralık 2015 tarihinde, otomobille Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda, "dur" ihtarına uymayarak kaçtıklarını ve polis ekiplerince kovalamaca sonrası yakalandıklarını belirterek, araçtan çıkarılan sanıklardan Demirel'in, üzerindeki el bombasının pimini çekmeye çalıştığını ancak polis ekiplerince engellendiğini kaydetti.