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DEAŞ sanıklarına hapis ve para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

Gaziantep'te polislere el bombası atmaya çalıştıkları ve patlayıcı madde bulundurdukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri müebbet, ikisi ise 2 yıl 9 ay 10 gün ile 25 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, 3 sanıktan birine müebbet, ikisine ise 2 yıl 9 ay 10 gün ile 25 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Demirel, Yusuf Cebael ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık A.C. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Demirel savunmasında, patlayıcı madde taşıdığını itiraf ettiğini ancak polislere el bombası atmaya çalışmadığını öne sürdü.

Sanık Cebael ise yakalandığında üzerinde tabanca olmadığını ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, bazı akrabaları nedeniyle bu suçlamaların hedefi olduğunu ileri sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunan sanıklar Demirel ve Cebael'in, 30 Aralık 2015 tarihinde, otomobille Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda, "dur" ihtarına uymayarak kaçtıklarını ve polis ekiplerince kovalamaca sonrası yakalandıklarını belirterek, araçtan çıkarılan sanıklardan Demirel'in, üzerindeki el bombasının pimini çekmeye çalıştığını ancak polis ekiplerince engellendiğini kaydetti.

Araçta yapılan aramada, yelek içerisinde 8 kilogram bomba ele geçirildiğini, devam eden operasyonda 18 yaşından küçük A.C'nin de yakalandığını hatırlatan savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Abdulkadir Demirel'i "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurmak", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek", "polis memuruna yönelik nitelikli yaralama" suçlarından müebbet ve 13 yıl 9 ay 25 gün hapis ile 16 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Yusuf Cebael'e "terör örgütüne üye olmak", "patlayıcı madde bulundurmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 25 yıl 3 ay hapis ve 20 bin 900 lira adli para cezası veren heyet, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık A.C'nin cezasında indirim uygulayarak, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 2 yıl 9 ay 10 gün ve 4 bin 320 lira adli para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, kovuşturma aşamasında, 14 Kasım 2015 tarihinde, polisin operasyonunda üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiren sanık Halil İbrahim Durgun hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştırdı.

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Gaziantep müebbet hapis patlayıcı madde terör örgütü DEAŞ

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