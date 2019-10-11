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DEAŞ soruşturması kapsamında 22 şüpheli mahkemeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 7’si tutuklama 15’i ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, DEAŞ’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya’da 15 Nisan 2019 tarihinde gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, örgüt üyelerinden oluşan bazı whatsapp grupları tespit edildi.Gruplarda, örgütsel paylaşımlarda bulunduğu belirtilen şahıslardan, 24’ü Türk, 13’ü yabancı asıllı olmak üzere 37 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 7’si tutuklama 15’i ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, DEAŞ’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya’da 15 Nisan 2019 tarihinde gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, örgüt üyelerinden oluşan bazı whatsapp grupları tespit edildi.
Gruplarda, örgütsel paylaşımlarda bulunduğu belirtilen şahıslardan, 24’ü Türk, 13’ü yabancı asıllı olmak üzere 37 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15’i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 7 şüpheli ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama, 15 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri devam ediyor.

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