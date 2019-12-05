HABER

DEAŞ Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 02:32 | Son Güncelleme

DEAŞ Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 3 ölü, 2 yaralı

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 Peşmerge öldü, 2 Peşmerge yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi keskin nişancılar Peşmerge birliklerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Peşmerge'nin öldüğü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığı belirtilirken, olay yerine takviye ekipler gönderildiği ifade edildi.

- Peşmerge Bakanlığından uluslararası koalisyona çağrı

Öte yandan, Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan sonra Peşmerge güçlerinin teröristlere sert karşılık vererek bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge güçlerine olan desteğinin daha da artması çağrısında bulunuldu.

Geçen hafta da Kulaco nahiyesinde DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te başta Musul olmak üzere Irak topraklarının 3'te 1'ini ele geçirmiş, Irak güçleri Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
Ankara’da “3 bina kundaklandı” iddiasıAnkara’da “3 bina kundaklandı” iddiası
Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralıManisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ peşmerge saldırı Süleymaniye

En Çok Okunan Haberler

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Macron'dan Türkiye açıklaması

Macron'dan Türkiye açıklaması

TBMM'de gerginlik! 'İt dedin' tartışması

TBMM'de gerginlik! 'İt dedin' tartışması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un yanı başı! Tekirdağ kar yağışı sonrası beyaza büründü!

İstanbul'un yanı başı! Her yer beyaza büründü!

Bursa'da polis memurunu başından vuran zanlı tutuklandı!

Bursa'da polis memurunu başından vuran zanlı tutuklandı!

Adana’da bin polisle asayiş uygulaması

Emniyet sokağa indi! Tam bin polis katıldı!

İzmir’de feci kaza! 19 yaşındaki sürücü yaşlı adamı metrelerce sürükledi!

19 yaşındaki sürücü yaşlı adamı metrelerce sürükledi!

Batman’da PKK/KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı

HDP'li vekil adayı ve 7 kişi tutuklandı!

Adıyaman'da polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.