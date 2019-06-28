DEAŞ şüphelileri adliyede

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'de DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde ikamet eden H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş.'nin DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edildi. 25 Haziran sabahı eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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