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DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 1'i kadın 6 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 1'i kadın 6 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a üyesi olduğu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin evlerinin kapısı, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırıldı. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1'i kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada sorguya alınan şüphelilerden Ö.G.'nin uzun süredir evine gitmediği ve ailesi tarafından kayıp başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Ö.G.'nin, cezaevi firarilerini örgüt evlerinde sakladığı ve Suriye'ye göndermek üzere hazırlık yaptığı saptandı. Ö.G, sorgusunda "Bu dava için kendimi bile patlatırım" dedi.
Diğer şüphelilerden M.T. ve E.T. kardeşlerinde Suriye'nin Rakka bölgesinde törer örgütü saflarında çatışmaya katıldığı öğrenildi. Ders ve sohbet toplantıları düzenleyerek aynı zamanda DEAŞ'a eleman kazandırdıkları da ortaya çıkan şüphelilerin evlerinde ise çok sayıda örgütsel kitap bulundu. Gözaltındaki kadın G.Ö,'nün telefon konuşmalarında, 'Suriye'ye gidip savaşalım, burada durdukça hergün ölüyoruz' dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G,'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildiDEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi

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