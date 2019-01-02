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DEAŞ şüphelilerinin evinden örgütsel fotoğraflar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y.

DEAŞ şüphelilerinin evinden örgütsel fotoğraflar çıktı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Fransa'dan Türkiye'ye gelip, kente yerleşen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Murat Y. ve beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yılbaşı eylem arayışında olabileceği değerlendirilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda örgütsel fotoğraf bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat Y., sevk sırasında "Allah'ın şeriatı tüm kainata hakim olacak, kafirler istese de istemese de" diye bağırdı.

FOTOĞRAFLI

DEAŞ şüphelilerinin evinden örgütsel fotoğraflar çıktıDEAŞ şüphelilerinin evinden örgütsel fotoğraflar çıktıDEAŞ şüphelilerinin evinden örgütsel fotoğraflar çıktıDEAŞ şüphelilerinin evinden örgütsel fotoğraflar çıktı

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