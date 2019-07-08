DEAŞ şüphelisi 49 kişi hakim karşısına çıktı

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Kocaeli yapılanmasında oldukları iddia edilen 49 sanığın yargılanmasına başlandı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 49 kişinin yargılanmalarına Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Kandıra Cezaevi Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen dava hakkında hazırlanan bin 384 sayfalık iddianamede örgütün Kocaeli yapılanması olan sözde “Takva Cemaati”nde yer alan terör örgütü üyeleri de hakim karşısına çıkartıldı. Sabah saatlerinde başlayan duruşma öncesinde duruşmada tutuklu yargılanan 25 sanık, yüksek güvenli duruşma salonuna getirildi. Duruşma da avukatlar hazır bulunurken, basın mensupları kendilerine ayrılan alanda davayı takip etti. Duruşmada hakim karşısına çıkartılan sanıklar esas hakkındaki savunmalarını yaptı. Duruşmada sanıkların birçoğu DEAŞ ile bağlantısının olmadığını iddia ederken, bir kısmı ise pişman olduklarını söyledi. Sanıkların birçoğunun savunmalarının dinlenmesinin ardından heyet, duruşmayı geriye kalan sanıkların savunmalarının dinlenmesi amacı ile yarına erteledi.

İddianamede propaganda amaçlı cemiyet kurdukları belirtildi

Davada yargılanan 1’i firari 25 tutuklu toplam 49 sanık hakkında iddianamede, 4,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında hazırlanan bin 384 sayfalık iddianamede, DEAŞ’ın Kocaeli yapılanması olan sözde “Takva Cemaati”nin örgütün propagandasını yapmak amacıyla 2013 yılında Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki bir mekanda kurulduğu, o yıllarda örgütün sözde Kocaeli emiri olan M.S.Ö.’nün Ürdün’e gitmesinin ardından, cemaatin yönetiminin önce Fatih Ata’ya, daha sonra da Cem Ertürk’e verildiği belirtildi. Ayrıca iddianamede şahısların 2014 yılında Derince ilçesinde örgüte bağlı yeni bir mekan açtıkları ve mekanın sorumluluğunun ise M.S.Ö., F.A. ve C.E.’ye bağlı olarak faaliyet gösteren “İmran” kod adlı T.K. ve M.Z.Y.’ye teslim edildiği yer aldı.

Mekan kiralayıp, gelenlere örgüt propagandası yapmışlar

Halen Ürdün’de bulunduğu bilgisi bulunan M.S.Ö.’nün hedef ve ideolojisi doğrultusunda il genelinde faaliyet yürüttüğünün belirtildiği iddianamede, M.S.Ö.’nün 2013-2014 yılları arasında Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir mekanı “Ebu Urve” kod adlı C.E. ve F.A. ile birlikte kiralayarak örgüt güdümünde mescit olarak açtığı kaydedildi. Öte yandan, iddianamede sanıkların, “Ebu Zeyd” kod adlı İ.O., “Ebu Ubeyde” kod adlı İ.A., “Ebu Hanzala” kod adlı H.B., “Zaza” kod adlı M.Y. liderliğinde İstanbul ilinde faaliyet gösteren gruplar ile Sakarya ve İstanbul’da hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma-Yönetme veya Üye Olma” suçlarından adli işlem tesis edilen ve aranma kaydı bulunan Suriye’de DEAŞ’ın sorumlu düzeyde mensuplarıyla bağlantılı olarak DEAŞ’ın ideolojisi doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

